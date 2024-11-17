بيع فيراري في مزاد علني في اليابان مقابل 1.04 مليون يورو

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - بيعت سيارة فيراري في مزاد علني أقامته مصلحة الضرائب الوطنية اليابانية بسعر قياسي بلغ 171 مليون ين، أو ما يعادل 1.04 مليون يورو.وأعلن مكتب الضرائب الإقليمي أن السيارة من طراز فيراري إف 12، وتعود ملكيتها لشخص تخلف عن سداد ضرائب مستحقه عليه وتمت مصادرتها منه.وقد تم تحديد السعر المبدئي للسيارة ذات اللون البرونزي - والتي قطعت مسافة 1500 كيلومتر فقط - بـ 71.3 مليون ين، أي ما يعادل 430 ألف يورو، ولكن سرعان ما ارتفع سعرها خلال المزايدة من قبل المشاركين في المزاد.وكانت الوكالة اليابانية قد باعت بالفعل في بداية العام سيارة فيراري أخرى في مزاد علني مقابل حوالي 94.3 مليون ين ياباني، حسبما ذكرت الصحافة المحلية.وفي تلك المناسبة، كان الحد الأدنى لسعر المزايدة على السيارة الإيطالية الفاخرة 56.8 مليون ين.ووفقاً لقانون تحصيل الضرائب الياباني، فإن المزادات عبر الإنترنت من بين الإجراءات المعتادة لبيع البضائع التي تمت مصادرتها وتحصيل الضرائب غير المدفوعة. (أنسامد).

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