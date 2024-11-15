مرصد النبيذ: الإيطاليون لن يتخلوا عن النبيذ

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أكد مرصد اتحاد النبيذ الإيطالي أن نحو 11.3 مليون عائلة تنفق 59% فى تجارة التجزئة في قطاع النبيذ.ويشير المرصد في دراسته المقدمة خلال معرض "سيمي" الدولي لصناعة النبيذ إلى أنه من العوامل الحاكمة لإستهلاك النبيذ في المجتمع الإيطالى العمر والوفرة الاقتصادية.وتؤكد الدراسة أن وتيرة الشراء قد زادت بنسبة +3.3% ولكن استهلاك النبيذ انخفض بنسبة 2%. وتضيف أن العائلات التي لديها أطفال تنفق ما معدله 5 مرات أقل على المشروبات مقارنة بالأزواج الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.ويختتم التقرير بالقول إنه يجب ملاحظة أن النبيذ الساكن والفوار كان دائمًا يشكل العمود الفقري لمزارع الكروم الإيطالية بحوالي 4/5 من الإنتاج. (أنسامد).

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