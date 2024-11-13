(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - سيتم تقديم دليل "اسبريسو للمطاعم 2025" في 26 نوفمبر على مسرح أركيمبولدي في ميلانو، ويضم الألف مطعم الأكثر إثارة للاهتمام في إيطاليا، بالإضافة إلى ألف نوع من النبيذ الإيطالي الفاخر، بهدف تقديم بانوراما شاملة للتميز الإيطالي.وأكد محررا الدليل، أندريا جريفانيني المتخصص في المطاعم، ولوكا دارديني المتخصص في النبيذ، أن من بين أهم التوقعات في هذه الدورة إدراج 70 مطعماً جديداً يقودها طهاة شباب، وخاصة من جنوب إيطاليا.وأشار جريفانيني إلى أن "الهدف هو دعم الشباب الصاعدين، ولكننا لم نغفل تاريخ المطاعم الكلاسيكية العظيمة في فن الطهي، والتي تمثل نخبة المطبخ الإيطالي وتواصل نشر ثقافة تذوق الطعام".كما أعلن عن تخفيض عدد الجوائز المقدمة من الدليل إلى 12 جائزة بدلاً من 24، بالإضافة إلى إدراج جائزة خاصة لأفضل المطاعم الإيطالية. (أنسامد).

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