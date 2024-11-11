إيطاليا: صدور تقويم بن لافاتزا لعام 2025

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: صدور تقويم بن لافاتزا لعام 2025

11 نوفمبر 2024, 07:56

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - صدر تقويم بن لافاتزا لعام 2025 ويضم 12 شهراً مقسم على أربع لوحات مفعمة بالحيوية واحدة لكل موسم .

وتتميز كل مجموعة بلون مختلف وتعكس مفهوم رئيسى مثل: مزج الثقافات ومزج الأزمنة ومزج الجذور ومزج العقول.

ويعتبر هذا التقويم الذى يحتفل بالذكرى السنوية 130 للشركة رحلة عبر الأشخاص والأشياء التى ترمز لعالم لافاتزا مع 36 شهادة تم جمعها حول أهمية "المنضدة" وهى عنصر أساسى فى ثقافة القهوة والاجتماعات.

ويظهر فى التقويم صوراً لأهم الشخصيات المرتبطة بلافاتزا مثل جانيك سينر وووبى جولدبرج وبيج ماما.

وعندما سئل سينر عن سبب اختيار لافاتزا له عام 2019 عندما كان المصنف 140 فى رياضة التنس قال " السبب يرجع إلى أننى شخص محب للقهوة ولهذا امنت بى لافاتزا منذ البداية". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

07:54

ماتاريلا:العالم فى حاجة لدعم ثقافة الحوار

12:17

ماتاريلا : الأسواق المفتوحة ترياق للحروب

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

07:54

ماتاريلا:العالم فى حاجة لدعم ثقافة الحوار

12:17

ماتاريلا : الأسواق المفتوحة ترياق للحروب