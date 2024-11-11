إيطاليا: صدور تقويم بن لافاتزا لعام 2025

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - صدر تقويم بن لافاتزا لعام 2025 ويضم 12 شهراً مقسم على أربع لوحات مفعمة بالحيوية واحدة لكل موسم .وتتميز كل مجموعة بلون مختلف وتعكس مفهوم رئيسى مثل: مزج الثقافات ومزج الأزمنة ومزج الجذور ومزج العقول.ويعتبر هذا التقويم الذى يحتفل بالذكرى السنوية 130 للشركة رحلة عبر الأشخاص والأشياء التى ترمز لعالم لافاتزا مع 36 شهادة تم جمعها حول أهمية "المنضدة" وهى عنصر أساسى فى ثقافة القهوة والاجتماعات.ويظهر فى التقويم صوراً لأهم الشخصيات المرتبطة بلافاتزا مثل جانيك سينر وووبى جولدبرج وبيج ماما.وعندما سئل سينر عن سبب اختيار لافاتزا له عام 2019 عندما كان المصنف 140 فى رياضة التنس قال " السبب يرجع إلى أننى شخص محب للقهوة ولهذا امنت بى لافاتزا منذ البداية". (أنسامد).

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