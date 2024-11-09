نمو سوق السيارات المستعملة في شهر أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - سجل سوق السيارات المستعملة نموا بلغت نسبته 11.1 خلال شهر أكتوبر الماضي، وظلت السيارات الهجينة وسيارات البنزين هي المفضلة لدى المستهلكين، حيث استحوذت على 40.6% من الحصة السوقية.وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالميثان بنسبة 95%، بينما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 11.5% وسيارات الديزل (-11.2%)، وذلك وفقا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن نادي السيارات الإيطالي.وسجلت مبيعات سوق السيارات المستعملة عدا صافي التحويلات الصغيرة (التحويلات المؤقتة باسم التاجر في انتظار إعادة بيعها للعميل النهائي)، ارتفاعا بنسبة 8.4% مقارنة بشهر أكتوبر 2023.وخلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت مبيعات السيارات المستعملة 310921 سيارة فقط وبلغت المبيعات 410576 لجميع المركبات (في أكتوبر 2023، سجلت 279906 سيارات و378861 على الترتيب).مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 222 سيارة مستعملة، و195 سيارة مستعملة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، تم تسجيل زيادة بنسبة 8.8% في مبيعات سيارات الركاب، و2.1% للدراجات النارية، و7.4% لجميع المركبات. (أنسامد).

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