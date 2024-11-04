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ألفا روميو ستيلفيو، بأسلوب وديناميكيات جديدة

04 نوفمبر 2024, 08:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - سيتم إعادة إطلاق سيارة ألفا روميو ستيلفيو بسلسلة خاصة تسمى تريبوتو إيطاليانو، والتي تتوفر أيضاً في طرازي جوليا وتونالي، وهي مصممة لتكريم المنتجات الإيطالية الصنع.

وتمتلك السيارة عجلات سوداء مقاس 21 بوصة مع سقف أسود ومرايا رؤية خلفية سوداء. وتشبه السيارة الكوبيه تقريباً من الخلف، ومزودة بمجموعات مصابيح LED تم تطويرها مع إعادة تصميم الجزء الأمامي.

تتسع المقصورة للسائق والراكب الأمامي بشكل جيد، مع مقاعد رياضية مغطاة بالجلد المثقب مع تطريزات حمراء وشعار مطرز على مساند الرأس.

ويضم الجزء الخلفي أيضا تطريزات حمراء، ومساحة كبيرة تتسع لشخصين.

أما وضعية القيادة فهي دقيقة دائماً، مع تمركز المقعد بشكل جيد وعجلة قيادة تعطي مساحة لمفاتيح تغيير السرعات يدوياً.

بفضل إعادة تصميم السيارة، تقدم ستيلفيو تريبوتو إيطاليانو نظام معلومات وترفيه متطور، والذي يتواصل بشكل جيد مع الهاتف الذكي ويعمل باللمس باستخدام وحدة التحكم الموجودة بين المقاعد.

في الواقع، تتميز السيارة أيضا بعدة تحسينات أصيلة، مثل تيربوديزل سعة 2.2 لتر بقوة 210 حصان و470 نيوتن متر من عزم الدوران، مدعومًا بصندوق تروس أوتوماتيكي ممتاز من 8 سرعات.

ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 215 كم/ساعة. وتتميز السيارة بسلاسة القيادة في التضاريس المختلطة، والصلابة في المنحنيات الطويلة، والقوة التي تجعلها جذابة حتى في القيادة اليومية. (أنسامد).

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