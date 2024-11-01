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كولديريتي: عيد هالوين "كارثي" للقرع الإيطالي

01 نوفمبر 2024, 09:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - كشف مسح إيطالي أن القرع الإيطالي يمر بموسم كارثي خلال عيد الهالوين هذا الموسم، مع انخفاض الإنتاج بنسبة 25٪ بسبب سوء الأحوال الجوية والفيضانات في الشمال والجفاف في الجنوب.

هذا ما يظر من مسح لجمعية كولديريتي حول الاتجاه الموسمي لعيد جميع القديسين، والليلة السابقة للعيد المعروفة باسم الهالوين، والتي تتزامن مع 31 أكتوبر.

وتتضاعف عمليات الشراء في الأسابيع التي تسبق الاحتفال، حيث يقدر كولديريتي حجم المبيعات بحوالي 30 مليون يورو، كما تتزايد تجارب "سياحة اليقطين".

وبالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بالقرع المخصص للزينة للنحت، حيث يمثل الهالوين أكثر من 90% من السوق.

ويبلغ متوسط سعر البيع بالتجزئة هذا العام حوالي 2/2.50 يورو للكيلو الواحد، ويمكن أن يتضاعف سعره أو يبلغ ثلاث مرات إذا تم تقشيره وتقطيعه.

وفي الوقت نفسه، في لومبارديا، حيث يُزرع حوالي ربع الإنتاج الوطني، من المتوقع أن ينخفض المحصول بمعدل حوالي 30% مقارنة بالعام الماضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

والأسوأ من ذلك هو الوضع في بوليا، حيث أدى الجفاف إلى انخفاض المحصول بمعدل 40 في المائة بسبب النقص الحاد في المياه والطقس الحار غير المعتاد حتى في فصل الخريف.

كما كان الوضع سيئًا أيضًا في كامبانيا حيث سجلت منطقة كازيرتانو عامًا صعبًا في الإنتاج، حيث انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% في الهكتار الواحد. (أنسامد).

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