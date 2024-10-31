لولوبريجيدا: سيكون لدينا منتجات غير كحولية ولن نسمها نبيذ

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي فرانشيسكو لولوبجيدا إن إيطاليا ستنتج مشروبات غير كحولية لأنها مطلوبة بشكل كبير من عالم متناولي النبيذ.وأضاف: "سأقنع الجميع لا يمكن تسميتها نبيذاً".وبمناسبة الاحتفال في روما بالذكرى العشرين الأولى لمعهد جراندي مارشي وبعد عرض فيلم وثائقي احتفالي، قال لولوبريجيدا إن المنظمة الدولية لكروم العنب والنبيذ هي التي تعرف النبيذ كمنتج يحتوي على الكحول نتيجة عملية تحويلية مما يتطلب إقناع الجميع بأنه يمكن صناعة مشروب خالي من الكحول ولا نطلق عليه اسم نبيذ.وقال في النهاية، "بشكل عام فإن المجتمع يتجه نحو الاستهلاك المتوازن للنبيذ وهنا يجب أن نتفهم أنه للحصول على منتج ذو مواصفات عالية وسعر معقول فإن ذلك يتطلب جهداً كبيراً وسوف نبذله".(أنسامد).

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