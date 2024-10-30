نفوق المحار وضياع استثمارات تقدر بنحو 300 مليون يورو

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قالت جمعية فيداجريبيسكا أن السرطان الأزرق أهلك المحار مما تسبب في ضياع استثمارات تقدر بنحو 300 مليون يورو.وأعلنت الجمعية عن أسفها لمحبي أحد الأطباق التي لا غنى عنها في ليلة عيد الميلاد.وأشارت إلى أن الأنواع الحقيقية قد تم القضاء عليها بالكامل بسبب السرطان الأزرق الذي نهب مزارع صغار المحار في دلتا نهر بو ولم يتم إنقاذ سوى بعض الأنواع البحرية الصغيرة والتي تعاني من موجة الصمغ التي تغزوها والتي أثرت على الشريط الساحلى للبحر الأدرياتيكي بأكمله هذا الصيف.تسببت الكتل الجيلاتينية الكبيرة التي تكونت في أشهر الصيف في صعوبات كبيرة وفي إتلاف معدات الصيد، والآن بعد أن استقرت الطحالب في قاع البحر، أصبحت تشكل تهديدًا للمحار وبلح البحر والقواقع والأنواع التي تتحرك قليلاً وتموت بسبب نقص الأكسجين وارتفاع درجات حرارة الماء. (أنسامد).

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