فاعليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للكابتشينو 8 نوفمبر

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - بدأ العد التنازلي للاحتفال باليوم العالمى للكابتشينو، الموافق 8 نوفمبر، وهو حدث عالمي مخصص للاحتفال بهذا المشروب الإيطالي الأصل، المكون من القهوة والحليب المبخر.وخلال الاحتفال بيوم الكابتشينو، من المقرر أن تكون هناك لحظات احتفالية مختلفة في كافة أنحاء إيطاليا، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية.ويعود تاريخ الكابتشينو إلى الراهب ماركو دافيانو، وهو راهب من رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين الذين أرسلهم البابا إلى فيينا فى سبتمبر 1683 لاقناع القوى الاوروبية بتشكيل تحالف ضد العثمانيين الذين كانوا يحاصرونها.وتقول الأسطورة على وجه التحديد إن الراهب ماركو دافيانو دخل في مقهى في فيينا و"صحح" لأول مرة طعم القهوة القوي مع الحليب.لذلك يبدو أن اسم الكابتشينو مشتق من اسم الرهبان الكبوشيين، ربما بسبب تشابه لون المشروب مع لون ملابس الرهبان. (أنسامد).

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