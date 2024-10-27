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عرض موزة كاتيلان بالمزاد في دار سوذبيز مقابل مليون دولار

27 أكتوبر 2024, 07:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - تُعرض موزة الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الشهيرة الملتصقة بالحائط بشريط لاصق للبيع بالمزاد بتقدير أولي لا يقل عن مليون دولار.

وتعبر هذه القيمة عن رقم مذهل لعمل الفنان المفاهيمي الشهير المولود في بادوفا والبالغ من العمر 64 عامًا.

وانطلق كاتيلان أول مرة في معرض «آرت بازل» في «ميامي بيتش» عام 2019، وسرعان ما جذب انتباه العالم، حيث أحدث ضجةً كبيرة وجذب حشوداً ضخمة وبيعت الموزة بأكثر من 120 ألف دولار وسط جدل كبير حول معنى العمل الفني.

والموزة'، التي ستعرضها دار سوذبيز لأعلى مزايد في 20 نوفمبر في نيويورك، تعد أحد الإصدارات الثلاثة للعمل التي ظهر لأول مرة في ديسمبر قبل خمس سنوات في معرض آرت بازل في ميامي بيتش.

وقد تم تقليد هذا العمل عدة مرات، وفي حالتين على الأقل تم تناولها، آخرها في العام الماضي في متحف في سيول من قبل طالب كوري جنوبي، والذي برر ذلك بقوله "إنه كان جائعًا".

وخلال أيام قليلة، أصبحت الموزة المثبتة بالشريط اللاصق حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وألهمت نسخاً ساخرة مما أضفى مزيداً من الإثارة على الحدث. (أنسامد).

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