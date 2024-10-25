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احتفالات في روما وبولونيا بيوم المرتديلا

25 أكتوبر 2024, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - شهدت روما وبولونيا الخميس، مبادرات احتفالية واسعة، في قصر المعارض بروما وجراند تور إيطاليا في بولونيا، للاحتفال بيوم المرتديلا، الذي يوافق 24 أكتوبر.

ويأتي الاحتفال في نسخته الثانية عشر، لكن التاريخ الأصلي يعود إلى 24 أكتوبر عام 1661 حينما أصدر الكاردينال فارنيزي، الإشعار الذي تم بموجب وضع قواعد إنتاج مرتديلا بولونيا.

واليوم يتم تصدير مرتديلا بولونيا إلى 74 دولة، من البرازيل إلى هونج كونج، ومن فنلندا إلى جنوب إفريقيا، ومن كندا إلى نيوزيلاندا.

وانطلقت الاحتفالات في العاصمة في الساعة الحادية عشر صباحا، مع برنامج حواري يحمل اسم "مرتديلا دي بولونيا في العالم"، شرح فيه مدير الاتحاد الإيطالي لحماية مرتديلا بولونيا، جيانلويجي ليغاساكي، أسباب استمرار مرتديلا بولونيا لتكون ناجحة وتجذب الاهتمام والتقدير المتزايد في جميع أنحاء العالم، لدرجة أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم تسجيل زيادة في الصادرات بنسبة 8.7٪.

وتضمن البرنامج ثلاث جلسات طهي استعراضية وكعكة عيد ميلاد مرتديلا دي بولونيا. أما في بولونيا، فقد تم التخطيط لثلاث فعاليات رئيسية في المدينة بهذه المناسبة.

وأفادت خدمة توصيل الطعام Just Eat، بمناسبة الحفل، أنه في عام 2024 تم طلب أكثر من 12 ألف كيلو من الأطباق التي تحتوي على المرتديلا. والمدن التي تطلب أكبر عدد من أطباق المرتديلا هي روما (3.7 ألف كيلو)، وباري (968 كيلو)، وبولونيا (434 كيلو)، ونابولي (418 كيلو)، وتارانتو (393 كيلو). (أنسامد).

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