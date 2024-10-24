افتتاح جناح صوفيا لورين في فندق أنانتارا بالاتزو نايادي

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - افتُتِحَ مؤخراً الجناح الجديد للنجمة الإيطالية صوفيا لورين في فندق أنانتارا بالاتزو نايادي روما في قلب العاصمة الإيطالية.وجناح لورين ليس مجرد غرفة متحف للممثلة الشهيرة، بل يمثل تجربة تتيح للضيوف العيش في منزل إيطالي حقيقي لواحدة من أكثر الممثلات المحبوبات في العالم.فقد قام فندق أنانتارا بالتعاون مع نجل الممثلة إدوارد بونتي بتصميم الجناح الذي تبلغ مساحته 186 متر مربع ويطل على فونتانا ديل نايادي في ساحة ديلا ريبوبليكا، ويُحكي بمنتهى الدقة قصة حياة النجمة وعاداتها ومشاعرها.وتبلغ الإقامة في الغرفة 9500 يورو في الليلة في شهر فبراير القادم، وفقاً لموقع الفندق الإلكتروني، حيث سيتمكن أغنى المعجبين بالممثلة من الانغماس في أجواء فريدة من نوعها.ويعكس الجناح ذوق لورين الشخصي في المقدمة، خاصة الركن الذي يحتوي على مستلزمات مكياجها الشخصي وعطرها المفضل المنتشر في الهواء، بالإضافة إلى جهاز الدي في دي لمشاهدة أفلامها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA