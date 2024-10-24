افتتاح جناح صوفيا لورين في فندق أنانتارا بالاتزو نايادي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

افتتاح جناح صوفيا لورين في فندق أنانتارا بالاتزو نايادي

24 أكتوبر 2024, 09:07

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - افتُتِحَ مؤخراً الجناح الجديد للنجمة الإيطالية صوفيا لورين في فندق أنانتارا بالاتزو نايادي روما في قلب العاصمة الإيطالية.

وجناح لورين ليس مجرد غرفة متحف للممثلة الشهيرة، بل يمثل تجربة تتيح للضيوف العيش في منزل إيطالي حقيقي لواحدة من أكثر الممثلات المحبوبات في العالم.

فقد قام فندق أنانتارا بالتعاون مع نجل الممثلة إدوارد بونتي بتصميم الجناح الذي تبلغ مساحته 186 متر مربع ويطل على فونتانا ديل نايادي في ساحة ديلا ريبوبليكا، ويُحكي بمنتهى الدقة قصة حياة النجمة وعاداتها ومشاعرها.

وتبلغ الإقامة في الغرفة 9500 يورو في الليلة في شهر فبراير القادم، وفقاً لموقع الفندق الإلكتروني، حيث سيتمكن أغنى المعجبين بالممثلة من الانغماس في أجواء فريدة من نوعها.

ويعكس الجناح ذوق لورين الشخصي في المقدمة، خاصة الركن الذي يحتوي على مستلزمات مكياجها الشخصي وعطرها المفضل المنتشر في الهواء، بالإضافة إلى جهاز الدي في دي لمشاهدة أفلامها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:20

فيتو سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطة التعافي من كوفيد

13:43

طقس سىء في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.

09:53

ماتاريلا "مندهش" من نقد المفوضية الأوروبية للشرطة الإيطالية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:20

فيتو سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطة التعافي من كوفيد

13:43

طقس سىء في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.

09:53

ماتاريلا "مندهش" من نقد المفوضية الأوروبية للشرطة الإيطالية