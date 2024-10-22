تضاعف صادرات النبيذ الإيطالي للولايات المتحدة 148%

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - تضاعفت قيمة صادرات النبيذ الإيطالى إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى العشرين عاماً الماضية مسجلة زيادة قدرها 148% وفي عام 2024 يمكن أن تصل إلى 1.9 مليار يورو وهي الأعلى على الإطلاق.جاء ذلك في تحليل أجرته سلسلة كولديريتي الزراعية لبيانات وكالة الإحصاء الإيطالية - استات - والذي صدر في شيكاغو بمناسبة افتتاح معرض فينيتالى.وفي المعرض الذي أقيم في المدينة الأمريكية، أنشأت كولديريتي جناحًا كبيرًا يعرض منتجات ممتازة، مما يشهد على التنوع البيولوجي الاستثنائي الذي تتميز به إيطاليا. وتعد الولايات المتحدة هي المستهلك الرائد للنبيذ في العالم حيث تبلغ 33.3 مليون هكتوليتر، وبالنسبة لإيطاليا فهي تمثل السوق الأكثر أهمية من حيث القيمة.وأوضح رئيس كولديريتي إيتوري برانديني - أن النبيذ وكروم العنب وصانعي النبيذ يجلبون معهم الفن والتاريخ والثقافة والتقاليد والمناظر الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وحماية البيئة، وسياحة النبيذ، وهو تراث يجب الدفاع عنه في جميع الأسواق. (أنسامد).

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