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فيراري تكشف عن سيارتها الهجينة الجديدة

21 أكتوبر 2024, 08:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - كشفت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية، عن سيارتها الهجينة الجديدة F80، التي تتمع بأفضل حلول التكنولوجيا التي توفرها الشركة والتي تجعل تجربة القيادة أكثر جاذبية، والتي سيتم إنتاجها في سلسلة محدودة من 799 سيارة بقدرة 1200 حصان.

من الناحية العملية، تعمل السيارة على تطوير مفهوم السيارات الخارقة الذي نشأ في عام 1984، وترتقي به إلى مستوى أعلى، حيث أن سيارة F80، على الرغم من ديناميكيتها الهوائية القصوى وهيكلها المصنوع من ألياف الكربون ونظام التعليق النشط الجديد، إلا أنها تتيح نظام تحكم في القيادة على الطرق يضاهي ما تقدمه طرازات فيراري الأخرى.

تم تقديم السيارة إلى الصحافة الدولية في مبنى E-Building الجديد في مارانيلو، الذي افتتحه الرئيس سيرجيو ماتاريلا في يونيو الماضي، والذي سيتم فيه تصنيع جميع سيارات فيراري في المستقبل.

وتتسم قمرة القيادة بعناصر تقلل الضغط على مستوى الديناميكية الهوائية وتساعد أيضاً على تقليل الوزن الإجمالي. وتمتلك السيارة وحدة طاقة تتألف من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات بقوة 900 حصان سعة 3 لترات مع قدرة قياسية لمحرك فيراري تبلغ 300 حصان.

ويمكن للسيارة الإنطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.1 ثانية، ومن الثبات إلى سرعة 200 كم/ساعة في 5.75 ثانية. علاوة على ذلك، سجلت سيارة F80 رقمًا قياسيًا جديدًا على حلبة فيورانو.

وتبلغ سرعتها القصوى 350 كم/ساعة. (أنسامد).

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