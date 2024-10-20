جورجيو أرماني يحتفل بافتتاح مبنى أرماني الجديد في نيويورك

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

جورجيو أرماني يحتفل بافتتاح مبنى أرماني الجديد في نيويورك

20 أكتوبر 2024, 13:18

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - 

افتتح جورجيو ارمانى معرضه الأول للأزياء الراقية فى نيويورك بحضور السفيرة الإيطالية في واشنطن ماريانجيلا زابيا والقنصل العام في نيويورك فابريزيو دي ميشيل.

وبهذه المناسبة قام أرماني بتحويل مبنى بارك افينيو ارمورى إلى أرقى محطة قطار في نيويورك للاحتفال بالعديد  من مراحل حياته المهنية في المدينة التي فتحت ذراعيها له في نهاية السبعينيات، حيث تميز الاحتفال بوجود  ساعة كبيرة مستوحاة من ساعة تيفاني على واجهة محطة جران المركزية ترحب بـ 650 ضيفاً مرتدياً الزى الرسمى للاحتفال" . 


وقد بدأ الاحتفال باقامة عرض أزياء للدار الراقية وعكست معظم الملابس سحر الثلاثينيات بالاضافة  ألى اللمسات الشرقية، ورياح الصحراء، ونفحات اللون الأسود، وفكرة الأناقة النقية والبسيطة التي يتم التعبير عنها بألوان تتراوح من الرمادي والبيج والبرونز والأحمر


يوضح المصمم:"أنا متحمس وسعيد. سأعود في لحظة خاصة ،لقد بلغت للتو التسعين من عمري وشركتي على وشك أن تبلغ الخمسين من عمرها. أنا أفتتح المبنى الذي أعمل فيه بفخر، لأنه يمثل إجلالًا دائمًا للمدينة التي أتعلق بها". 

 

لم تشهد نيويورك منذ كوفيد - 19 أمسية بهذا الحضور المتميز لكبار المشاهير للاستمتاع بالإبداع والأناقة  والثقافة، وكل ذلك بفضل منتجات صنعت في إيطاليا مع أشهر العارضات والفنانين: أورلاندو بلوم، باميلا أندرسون وبري لارسون، وبروك شيلدز، 



ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:10

ميلوني تتابع عن كثب حالة الطوارئ المتعلقة بالطقس

08:33

فرنسيس : لا يمكننا إغلاق الباب أمام المهاجرين

16:51

إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:10

ميلوني تتابع عن كثب حالة الطوارئ المتعلقة بالطقس

08:33

فرنسيس : لا يمكننا إغلاق الباب أمام المهاجرين

16:51

إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي