جورجيو أرماني يحتفل بافتتاح مبنى أرماني الجديد في نيويورك

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما -

افتتح جورجيو ارمانى معرضه الأول للأزياء الراقية فى نيويورك بحضور السفيرة الإيطالية في واشنطن ماريانجيلا زابيا والقنصل العام في نيويورك فابريزيو دي ميشيل.

وبهذه المناسبة قام أرماني بتحويل مبنى بارك افينيو ارمورى إلى أرقى محطة قطار في نيويورك للاحتفال بالعديد من مراحل حياته المهنية في المدينة التي فتحت ذراعيها له في نهاية السبعينيات، حيث تميز الاحتفال بوجود ساعة كبيرة مستوحاة من ساعة تيفاني على واجهة محطة جران المركزية ترحب بـ 650 ضيفاً مرتدياً الزى الرسمى للاحتفال" .



وقد بدأ الاحتفال باقامة عرض أزياء للدار الراقية وعكست معظم الملابس سحر الثلاثينيات بالاضافة ألى اللمسات الشرقية، ورياح الصحراء، ونفحات اللون الأسود، وفكرة الأناقة النقية والبسيطة التي يتم التعبير عنها بألوان تتراوح من الرمادي والبيج والبرونز والأحمر



يوضح المصمم:"أنا متحمس وسعيد. سأعود في لحظة خاصة ،لقد بلغت للتو التسعين من عمري وشركتي على وشك أن تبلغ الخمسين من عمرها. أنا أفتتح المبنى الذي أعمل فيه بفخر، لأنه يمثل إجلالًا دائمًا للمدينة التي أتعلق بها".

لم تشهد نيويورك منذ كوفيد - 19 أمسية بهذا الحضور المتميز لكبار المشاهير للاستمتاع بالإبداع والأناقة والثقافة، وكل ذلك بفضل منتجات صنعت في إيطاليا مع أشهر العارضات والفنانين: أورلاندو بلوم، باميلا أندرسون وبري لارسون، وبروك شيلدز،







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