موكب السيارات التاريخية يجوب شوارع بيزارو

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - يلتقي عالم المركبات التاريخية في بيزارو في عرض "اوتوكلوب ستوريكو ايتاليانو" أو نادي السيارات التاريخية الإيطالية يوم 19 أكتوبر في أسى شو.ويجمع العرض جميع أنواع المركبات التاريخية من السيارات إلى الشاحنات التى ميزت تطور الحركة منذ نشأتها إلى النصف الثاني من القرن العشرين تحت عنوان " قرن من الحركة في شوارع بيزارو".ويعتبر هذا العرض من أهم الأحداث المدرجة على تقويم عاصمة الثقافة الإيطالية 2024 لإخبار الجمهور بأكثر من مائة عام من تاريخ السيارات والتنقل.ستبقى السيارات معروضة فترة ما بعد الظهر في ميدان الحرية ثم تتحرك المواكب ليراها الجمهور في السابعة مساءاً وستكون بمثابة متحف زمني متحرك.ويستضيف قصر جراداري في اليوم التالي مؤتمر "طرق بيضاء في قرى ماركي اليوم مع السياحة البطيئة على متن السيارات التاريخية".وفي النهاية يتم تسليم جائزة "تارجا اورو أسى" للعربة التاريخية "برلين دي جالا" التي كان يملكها المركيز موسكا دى بيرجامي في نهاية القرن الثامن عشر والمعروضة في الطابق الأرضي من القصر.وينتهي الحدث بافتتاح النصب التذكاري المخصص لتونينو بينيلي، بطل الدراجات النارية الشجاع الذي يركب الدراجات النارية التي تحمل الاسم نفسه والتي تم تصميمها وتصنيعها في بيزارو في شركة عائلية.(أنسامد).

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