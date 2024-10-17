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مشروع ترويجي للجبن الإيطالى"أسياجو" الفاخر

17 أكتوبر 2024, 09:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - سيقوم اتحاد حماية صناعة الجبن الإيطالى"أسياجو" الفاخر بمشروع ترويجي مدته ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليون يورو لجلب المواد الغذائية الزراعية الأوروبية وخاصة الجبن إلى كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان .

ويقول مدير اتحاد حماية جبن اسياجو فلافيو إينوسينزي إن المشروع يهدف إلى فتح سوق واسعة من المستهلكين المهتمين بعالم الجبن ولديهم ثقافات وتجارب متنوعة تماماً.

ويقوم هذا المشروع بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الموردة للحوم ويضم أكثر من 300 منتج للحوم المعالجة والأطعمة المعلبة عالية الجودة.

ويتضمن المشروع برنامج للمعلومات والترويج لتميز المطبخ الإيطالى والفرنسي وتعزيز الأصل الأوروبى المشترك بالإضافة إلى المشاركة في معارض القطاع وأنشطة العلاقات العامة والتسويق الرقمي. (أنسامد).

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