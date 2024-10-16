ألعاب قديمة فى مزاد علنى فى دار مزادات بولافي بتورينو

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - يقام يوم 22 أكتوبر مزاد للألعاب والنماذج القديمة والقطارات الكهربائية بدار مزادات استي بولافي بتورينو وتذاع في نفس الوقت على موقعهم الالكتروني.وسيتم عرض 379 قطعة هي أبطال المزاد الموجه لهواة جمع الألعاب وعشاق تاريخها.ويضم المزاد نماذج ذات أهمية كبيرة كالسيارات التي ابتكرها الحرفى الشهير بيرجيورجيو بيلوكو في تورينو وتعتبر أعمالاً فنية حقيقية: نورتون كوماندوز ويبدأ سعرها من 800 يورو وفيراري 1700 يورو وبى-20 إنزو 1850 يورو ولانسيا أورليا بالإضافة إلى طائرة قديمة تبدأ من 1600 يورو.ويضم الكتالوج العديد من النماذج المصنوعة في إيطاليا من الثلاثينيات إلى الستينيات بواسطة شركة "اينجاب" لصناعة الألعاب الأوتوماتيكية فى بادوا والتي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى.وقدمت الشركة نماذج من الشاحنات ذات المقطورات والتي تسجل رحلة عبر الزمن وسيارات جيمس بوند تعود إلى ستينيات القرن الماضي ومعظمها فى صناديقها الأصلية وهي ذات قيمة كبيرة من وجهة نظر جامعيها.(أنسامد).

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