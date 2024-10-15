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الاحتفال بجوائز جامبيرو روسو للنبيذ

15 أكتوبر 2024, 09:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - في احتفال كبير أقيم على مسرح برانكاتشيو فى روما، منح دليل النبيذ الإيطالى الذي تصدره مجلة جامبيرو روسو في روما جوائزه لعام 2025, وعددها 498 جائزة لنحو 52 شركة تشارك لأول مرة بتقديم قائمة جديدة من النبيذ النادر بالإضافة إلى 50 زجاجة نبيذ كبيرة محدودة الإصدار مصنوعة يدوياً، مع منح 12 جائزة خاصة.

ومن بين الحاصلين على الجائزة الخاصة باسم "مصنع نبيذ العام"، اختير مصنع سان ليوناردو المملوك لعائلة جيريرى جونزازا الذي يعود إلى أكثر من 300 عام وهي علامة تجارية للنبيذ تتمتع بسمعة دولية عالية.

وقد ترجمت الطبعة رقم 38 من الدليل إلى الإنجليزية والألمانية والصينية واليابانية تختار إجمالي 24.772 مرجعًا، مقارنة بحوالي 40 ألف نوع من النبيذ تم تذوقها.

ليس من قبيل الصدفة أن يطلق جامبيرو روسو دورة مخصصة لنبيذ المستقبل، بتنسيق من البروفيسور أتيليو سينزا، مع برنامج تعليمي، لما مجموعه 150 ساعة من الدروس حسب الطلب، بهدف تعزيز ثقافة النبيذ فى إيطاليا في لحظة التحولات العظيمة. (أنسامد).

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