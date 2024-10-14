أسبوع روما للمجوهرات..فن الباروك

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أقيم مؤخراً فى روما معرض "انسا للمجوهرات" فى اطار أسبوع المجوهرات والمخصص لتثمين المشغولات المعاصرة لمصممين وصائغين وفنانين إيطاليين وعالميين .وتقول مونيكا تشيتشينى مديرة مشروع أسبوع مجوهرات روما "هذا هو عام الباروك الجديد فى عالم المجوهرات حيث يعد أحد أروع الفصول فى تاريخ الفن وتطور فى سياق اجتماعى يتسم بقدر كبير من عدم اليقين ويفتح أبواب عالم لانهائى من الجمال والأناقة".الباروك هي حركة فنية مشابهة للحركة الحالية، حيث يعيش الإنسان، متأثرًا بالثورة التكنولوجية والعالم الافتراضي، في مساحة هائلة وغير مفهومة لدرجة أنها قد تكون في بعض الأحيان مزعزعة للاستقرار.وضم المعرض أساور منحوتة غير منتظمة الشكل، وتيجان الشمعدانات البرونزية (يمكن ارتداؤها أو عرضها لأنها تحمل شموعًا لإشعالها)، بالإضافة إلى التيجان التي تغطى العينين، وتخفيها خلف عدسات خضراء ولكنها تعززها أيضًا بإطارات تشبه النظارات، غنية الماس والحجارة.ومن ثم المعلقات ذات التصميم الغني المليء بالألوان والفخمة والباروكية..ولا يقتصر الأمر على تصنيع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فحسب، بل استخدمت المواد البديلة التي يتم الحصول عليها من الطبيعة (مثل الورق) أوالنفايات مثل البلاستيك، مع التركيز على الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تصميم يضع الإبداع موضع التنفيذ.كما اتخلدم افنانون أيضاً معدن رائد بين الجميع لعام 2025: التيتانيوم، ومن بين الأحجار، معدن البارايبا-تورمالين الثمين، وهو معدن من أصل برازيلي مع تدرجه اللونى من الأخضر المائي إلى الأزرق وقد وصلت أسعاره إلى أسعار الياقوت (وفي النسخة "الزرقاء" من النيون "حتى يتفوق عليهم). (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA