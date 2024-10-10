إنتاج وصادرات النبيذ في أزمة في أوروبا عكس إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - سينخفض ;;إنتاج النبيذ في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، ليظل أقل بنسبة 7٪ من متوسط ;;خمس سنوات، ويستمر الاستهلاك أيضًا في اتجاهه الهبوطي.ويأتي هذا التقدير من طبعة خريف 2024 من التقرير حول الآفاق قصيرة المدى للأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي، والذي نُشر في 8 أكتوبر.وتسير إيطاليا عكس الاتجاه حيث سجل الانتاج نمواً يصل إلى 7٪، على الرغم من بقائه أقل من المستويات المتوسطة.لكن تجدر الإشارة إلى أن المناخ الجاف يهدد بالحد من كميات الإنتاج في الجنوب، في حين أن المناخ الرطب في الشمال قد يسبب عدوى فطرية في بعض المناطق.بشكل عام، وفقًا للتقرير، فإن الأسواق الزراعية "تظهر علامات الاستقرار"، كما أن تضخم المواد الغذائية آخذ في الانخفاض وظلت أسعار المواد الغذائية "مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، على الرغم من أنها أعلى في المتوسط بنسبة 32٪ عن عام 2020".ولاحظت المفوضية في التقرير أن صادرات النبيذ آخذة في التناقص، متذكرة أنه، لمواجهة المشكلة، أطلقت حملة عالية المستوى تتعلق بسياسة النبيذ لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع واستكشاف الحلول الممكنة كجزء من مراجعة السياسة الزراعية المشتركة الجديدة.(أنسامد).

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