الإيطالى ستيفانو ريتشي يصمم نادي سندالة لليخوت

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - استدعى المصمم الفلورنسى ستيفانو ريتشى لتصميم المساحات الداخلية لنادى سندالة لليخوت الواقع على جزرة نيوم المستقبلية عند بوابة البحر الأحمر فى شمال غرب المملكة العربية السعودية والتي تستعد لتصبح واحدة من الوجهات الرئيسية لمجتمع اليخوت الدولي الفاخر.ويضم النادى الذي صممه من الخارج المهندس المعماري لوكا دينى نحو 86 رصيفاً و75 عوامة بحرية.ويعكس التصميم الراقي الإيطالي من خلال استخدام رخام كارارا الأبيض والاقمشة المصنوعة يدوياً من انتيكو سيتيفيسيو التاريخي.ويقول ريتشى"لقد انضممت إلى مشروع نادي سندالة لليخوت لأنني أعتقد أن "نيوم" هي رؤية تسبق بقية العالم بثلاثين عامًا لإنها قفزة جميلة نحو المستقبل".ويوجد داخل النادي أيضًا مطعم يقدم الأطباق الإيطالية.ويعد نيوم أحد المشاريع الرئيسية الداعمة لاستراتيجية السياحة الوطنية في المملكة العربية السعودية، ويضم سندالة ثلاثة فنادق ومارينا ونادي شاطئي حصري ونادي لليخوت ومنافذ بيع بالتجزئة عالمية فاخرة. (أنسامد).

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