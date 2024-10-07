تويوتا العلامة التجارية الأجنبية الأولى في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - حصلت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا على المركز الأول في التصنيف العام للعلامات التجارية الأجنبية في إيطاليا بحصة سوقية تبلغ 7.6%. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً على النجاح الذي حققته تويوتا في إيطاليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.وفي سوق السيارات الذي سجل نموا بنحو 2.6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، واصلت مجموعة تويوتا نموها بفضل مساهمة الطرازات الناجحة مثل تويوتا ياريس ويارس كروس وكورولا كروس وتويوتا C-HR الجديدة.وقد سجلت علامتا تويوتا ولكزس ( تابعة لمجموعة تويوتا) مبيعات بأكثر من 100 ألف سيارة، لتصل حصتهما السوقية إلى حوالي 7.4% من إجمالي السوق.وعلق ألبرتو سانتيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور إيطاليا قائلا : إن النتائج المهمة التي حققتها مجموعة تويوتا جاءت بفضل مجموعة من المنتجات التي تتمحور حول احتياجات العملاء الإيطاليين، مع محركات هجينة تتماشى مع الاحتياجات المتعددة للمستهلكين.وتابع : يطلب المستخدمون بتقنيات مبتكرة ونماذج كهربائية ومستدامة ولكن في نفس الوقت يمكن تحقيقها ولا تفرض تغييرات في الأسلوب بالإضافة إلى ضمان الجودة والتصميم على أعلى المستويات مع مستوى عالٍ من متعة القيادة.وأردف : نطمح لمواصلة تعزيز نمو المجموعة في عام 2024 من خلال الاستمرار في تقديم حلول التنقل الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم .(أنسامد).

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