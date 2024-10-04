اكتشاف "بارميجيانو ريجانو".. مبادرة لعشاق الطعام والفضوليين

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

اكتشاف "بارميجيانو ريجانو".. مبادرة لعشاق الطعام والفضوليين

04 أكتوبر 2024, 09:07

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - مع مشاهدة تكوين جبنة بارميجيانو ريجانو، وقطعها، والمشي عبر مستودعات الجبنة، وشراء المنتجات مباشرة من أيدي الحرفيين الذين ابتكروها، سيتم تدشين مبادرة تقدمها مصانع ألبان بارميجيانو ريجيانو، مع الإصدار الجديد من Caseifici Aperti، الحدث الذي يروج له اتحاد بارميجيانو ريجيانو ومن المقرر عقده يومي 5 و 6 أكتوبر.

تتيح هذه المبادرة للجميع، من عشاق الطعام إلى الفضوليين والكبار والأطفال، فرصة المشاركة والانغماس في إنتاج بارميجيانو ريجانو.

ويضم الإصدار الجديد زيارات إلى 42 مصنعا للألبان في جميع مقاطعات المنطقة الأصلية، بارما وريجيو إميليا ومودينا وبولونيا على يسار نهر رينو ومانتوفا على يمين نهر بو.

في عام 2023، بلغ إجمالي عدد زوار مصانع الألبان 170 ألف زائر، بزيادة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2022.

ستكون المشاركة في Open Caseifici متاحة من خلال زيارة موقع اتحاد بارميجيانو ريجانو. ويتيح الموقع ضبط عوامل الاختيار للاطلاع على قائمة منتجات الألبان المشاركة والمقسمة حسب المقاطعة والأنشطة المقدمة: من التذوق المصحوب بمرشدين إلى تقديم الطعام، ومن أنشطة الأطفال إلى زيارات الإسطبل، ومن افتتاح الجبن إلى الجولات باللغات الأجنبية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:22

بيانتيدوزي : مجموعة السبع تقر خطة عمل ضد المتاجرين بالبشر

09:56

إيطاليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

09:23

الإيطاليون أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل أوروبا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:22

بيانتيدوزي : مجموعة السبع تقر خطة عمل ضد المتاجرين بالبشر

09:56

إيطاليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

09:23

الإيطاليون أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل أوروبا