اكتشاف "بارميجيانو ريجانو".. مبادرة لعشاق الطعام والفضوليين

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - مع مشاهدة تكوين جبنة بارميجيانو ريجانو، وقطعها، والمشي عبر مستودعات الجبنة، وشراء المنتجات مباشرة من أيدي الحرفيين الذين ابتكروها، سيتم تدشين مبادرة تقدمها مصانع ألبان بارميجيانو ريجيانو، مع الإصدار الجديد من Caseifici Aperti، الحدث الذي يروج له اتحاد بارميجيانو ريجيانو ومن المقرر عقده يومي 5 و 6 أكتوبر.تتيح هذه المبادرة للجميع، من عشاق الطعام إلى الفضوليين والكبار والأطفال، فرصة المشاركة والانغماس في إنتاج بارميجيانو ريجانو.ويضم الإصدار الجديد زيارات إلى 42 مصنعا للألبان في جميع مقاطعات المنطقة الأصلية، بارما وريجيو إميليا ومودينا وبولونيا على يسار نهر رينو ومانتوفا على يمين نهر بو.في عام 2023، بلغ إجمالي عدد زوار مصانع الألبان 170 ألف زائر، بزيادة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2022.ستكون المشاركة في Open Caseifici متاحة من خلال زيارة موقع اتحاد بارميجيانو ريجانو. ويتيح الموقع ضبط عوامل الاختيار للاطلاع على قائمة منتجات الألبان المشاركة والمقسمة حسب المقاطعة والأنشطة المقدمة: من التذوق المصحوب بمرشدين إلى تقديم الطعام، ومن أنشطة الأطفال إلى زيارات الإسطبل، ومن افتتاح الجبن إلى الجولات باللغات الأجنبية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA