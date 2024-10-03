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مؤسسة لافاتزا تجدد التزامها تجاه المنتجين وسلسلة التوريد

03 أكتوبر 2024, 09:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - جددت مؤسسة لافتزا الإيطالية للقهوة التزامها تجاه منتجيها وسلسلة التوريد الخاصة بها وذلك فى اختتام الاحتفالات بالذكرى العشرين على نشأتها.

وبهذه المناسبة أعرب جوزيبى لافاتزا رئيس المجموعة عن أمله فى جعل المزارعين ولا سيما الأجيال الجديدة من النساء ورجال الأعمال قادرين على المنافسة وعلى مواجهة التحديات الجديدة.

وقد تجسد انجاح خلال 20 عامًا في أكثر من 50 مشروعًا، 30 منها مدعومة حاليًا في 17 دولة، ويستفيد منها أكثر من 94000 شخص.

ومن بين المشاريع، منذ عام 2019، الانضمام إلى مشروع القهوة التى لا تتطلب إزالة الغابات، الذي يروج له برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسات الإكوادور، والذي حقق خلال 3 سنوات أول إنتاج له من القهوة عالية الجودة المعتمدة "خالية من إزالة الغابات". (أنسامد).

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