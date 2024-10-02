نبيذ برونيلو..الحصاد فى أكتوبر

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نبيذ برونيلو..الحصاد فى أكتوبر

02 أكتوبر 2024, 09:13

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - اكد فابريزيو بيندوتشى رئيس اتحاد النبيذ برونيلو دى مونتالسينو أن حصاد هذا العام هو ما يامل كل منتج أن يكون قادراً على تحقيقه سواء من المنظور الكمى او النوعى.

وقد سلط الضؤ على البداية المتأخرة مقارنة بعادات سبتمبر الماضى للحصاد الذى سيستمر حوالى عشرين يوماً.

وقد سجلت مزارع الكروم، وفقًا لتحليل الكونسورتيوم، نضجًا تدريجيًا خلال فصل الصيف.

وفي شهر سبتمبر، سمح انخفاض درجات الحرارة والأمطار للنبات بإبطاء تراكم السكريات وإعادة توازن المكون الفينولي.

ويوضح كونسورتيوم برونيللو أن الكميات المتوقعة أعلى بالتأكيد من العام الماضي على الرغم من التخفيف الذي تم إجراؤه لتحقيق التوازن الخضري والإنتاجي للنبات.

وتسلط النتيجة الضوء على العنب الذي يتمتع بحالة صحية نباتية ممتازة ومتوسط وزن للعنب أعلى بالتأكيد من متوسطات العام الماضي.

يلوح في الأفق عام نتوقع فيه انخفاض مستويات الكحول على الأرجح، مع ضرورات تتميز بالرائحة العطرية وبراعة الروائح. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:43

موجة من الطقس السىء تضرب إيطاليا

17:18

ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

09:22

سكورسيزى يصور فيلم وثائقي عن حطام السفن القديمة في صقلية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:43

موجة من الطقس السىء تضرب إيطاليا

17:18

ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

09:22

سكورسيزى يصور فيلم وثائقي عن حطام السفن القديمة في صقلية