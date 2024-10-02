نبيذ برونيلو..الحصاد فى أكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - اكد فابريزيو بيندوتشى رئيس اتحاد النبيذ برونيلو دى مونتالسينو أن حصاد هذا العام هو ما يامل كل منتج أن يكون قادراً على تحقيقه سواء من المنظور الكمى او النوعى.وقد سلط الضؤ على البداية المتأخرة مقارنة بعادات سبتمبر الماضى للحصاد الذى سيستمر حوالى عشرين يوماً.وقد سجلت مزارع الكروم، وفقًا لتحليل الكونسورتيوم، نضجًا تدريجيًا خلال فصل الصيف.وفي شهر سبتمبر، سمح انخفاض درجات الحرارة والأمطار للنبات بإبطاء تراكم السكريات وإعادة توازن المكون الفينولي.ويوضح كونسورتيوم برونيللو أن الكميات المتوقعة أعلى بالتأكيد من العام الماضي على الرغم من التخفيف الذي تم إجراؤه لتحقيق التوازن الخضري والإنتاجي للنبات.وتسلط النتيجة الضوء على العنب الذي يتمتع بحالة صحية نباتية ممتازة ومتوسط وزن للعنب أعلى بالتأكيد من متوسطات العام الماضي.يلوح في الأفق عام نتوقع فيه انخفاض مستويات الكحول على الأرجح، مع ضرورات تتميز بالرائحة العطرية وبراعة الروائح. (أنسامد).

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