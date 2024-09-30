دوكاتي تحتفل بتاريخها من خلال فاعليتين في بولونيا

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - سيكون شهر أكتوبر القادم حافلا بالفاعليات التي من المقرر أن تستضيفها مدينة بولونيا ضمن الاحتفالات بتاريخ شركة دوكاتي المصنعة للدراجات النارية، بدءًا من مبادرة "أبواب المواطنة المفتوحة" المخصصة لجميع مواطني بولونيا.ستكون الفرصة سانحة لإلقاء نظرة عن قرب على ماضي الشركة المصنعة للدراجات النارية وحاضرها ومستقبلها. يتم تنظيم هذه الفاعليات للاحتفال بذكرى وضع حجر الأساس لمصنع دوكاتي في بورجو بانيجالي، والذي تم استعادته في أبريل الماضي.تم وضع حجر أساس مصنع دوكاتي، المعروض الآن في متحف دوكاتي، من قبل مؤسسي الشركة، الأخوة أدريانو وبرونو ومارسيلو كافاليري، في الأول من يونيو 1935 في نفس المكان الذي تصمم فيه دوكاتي وتنتج دراجاتها النارية حتى اليوم.في يوم الجمعة 4 أكتوبر، سيستقبل متحف دوكاتي مواطني المدينة مجانًا، ضمن ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.ستكون دوكاتي حاضرة بعد ذلك بعرض خاص في النسخة الحادية والأربعين من معرض السيارات والدراجات النارية القديمة 2024، الحدث الدولي المخصص للمركبات القديمة والذي سيقام في مركز بولونيا للمعارض في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر. (أنسامد).

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