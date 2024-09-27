"بيبي إن جراني" أفضل مطعم بيتزا في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - تفوق مطعم بيتزا الشيف الإيطالي، فرانكو بيبي، الذي يحمل اسم "بيبي إن جراني" والموجود في كاياتزو في كازيرتا، على جميع المنافسين في الأجزاء الثلاثة في دليل أفضل بيتزا في إيطاليا لجامبيرو روسو لعام 2025.كما حقق مطعم بيتزاريوم دي جابريلي بونتشي في روما، الفوز بجائزة "الثلاث عجلات" وفي قياس البيتزا القطع وبيتزا التوصيل.ويضم الدليل أكثر من 750 مطعمًا مدرجًا، بدءًا من البيتزا المستديرة والتقليدية والمذاق والمقطعة، ويحتوي على تقييم 22 نجمة.وعلقت بينا سوزيو أمينة النسخة الحالية من الدليل، "يا لها من حيوية، افتتاح بعد افتتاح، هناك الكثير من الشباب الذين لديهم الرغبة في الظهور وإظهار مناطقهم. إن مجال البيتزا مليء بالتحديات ورائع لدرجة أن العديد من الطهاة الجيدين بدأوا في تجربة مهاراتهم".وأوضحت المسؤولة أن الدليل الحالي يضم 750 مطعما من بين أكثر من 183 ألف مطعم موجود في إيطاليا، وفقا لأخر البيانات، موضحة أن المسابقة لا تشمل فقط إعداد الوصفة أو استخدام التقنية العصرية، ولكن أيضا الطهاة الذين يضعون شخصيتهم وأفكارهم ورؤيتهم طويلة المدى في مركز نشاطهم. (أنسامد).

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