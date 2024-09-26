مهرجان الباستا الوطني في فولينيو

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - يقام مهرجان الباستا( المكرونة) الوطني الأول ( اى بريمى ديطاليا) في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر فى مدينة فولينيو بمقاطعة بيروجيا.وسيقدم المهرجان الوجبات الأولى والباستا والأرز والحساء والجنوكتشي وطبق مكون من دقيق الذرة ومنتجات غذائية زراعية أساسية لإعداد أطباق شهية.وقد تم تنظيم هذا الحدث مع شعار"تيستى فيلادجز"، الذي تم إنشاؤه في الحانات التاريخية بالمدينة حيث يمكن للزوار الانغماس في رحلة طهي بدون توقف، وتذوق أفضل وصفات المعكرونة من جميع أنحاء البلاد. ومن بين الأحداث المرتقبة، عروض الطبخ في ساحة بيازا ديلا ريبوبليكا، والتي ستضم طهاة ناشئين ووجوه معروفة وأبطال المطبخ الإيطالي.ويضم المعرض تجارب الطعام مع التذوق وورش العمل العملية لـ لاباستا ديلا نونا وورش العمل التفاعلية المخصصة للصغار والمصممة لتعريف الصغار بعالم الطبخ. (أنسامد).

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