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عرض سيارة جديدة من "أودي" في أسبوع الموضة في ميلانو

23 سبتمبر 2024, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - كانت مدينة ميلانو التي تعتبر عاصمة الموضة والتصميم، المكان المثالي للظهور الأول لسيارة أودي "أر أس أي ترون جي تي"، السيارة الكوبيه ذات الأبواب الأربعة والتي تعد التعبير الرياضي الأكثر تقدمًا لمجموعة أودي، وذلك بمناسبة افتتاح أسبوع ميلانو للموضة 2024.

أصبحت سيارة أودي الكهربائية الجديدة جاهزة الآن للظهور على الطرق ولدى الوكلاء الإيطاليين حيث سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري.

عُرضت السيارة للجمهور والصحافة في ساحة الشرف في قصر بوروميو دادا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

ترافق السيارة جمهور أسبوع الموضة في الأماكن الشهيرة في قلب المدينة، في رحلة شيقة حيث تشق طريقها من بيازيتا بريرا إلى قصر سيتيريو وسط سلسلة من الفعاليات والمعارض والعروض.

وكان للسيارة حضور بارز في شوارع منطقة كوادريلاتيرو ديلا مودا، وكذلك منصة العرض المعتادة خلال فعاليات أسبوع التصميم والذي شهد مناقشة متعمقة لمواضيع الموضة وريادة الأعمال بمشاركة ثماني سيدات من إدارة شبكة أودي الإيطالية. (أنسامد).

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