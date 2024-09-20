افتتاح فرع مطعم لانجوستريا الفاخر في بورتو شيرفو 2026

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - تفتتح سلسلة مطاعم لانجوستريا
الفاخرة، فرعها الجديد فى بورتو شيرفو عام 2026 بفضل اتفاقية
الشراكة الموقعة بين العلامة التجارية للمطاعم في ميلانو والتي
أسسها إنريكو بونوكور وشركة سميرالدا القابضة وهي شركة يملكها بشكل
مباشر جهاز الاستثمار القطري منذ عام 2012 ويتبعها العقارات
والأراضي المطلة على البحر بما فى ذلك فنادق كالا وفولبي ورومازينو
وبيتريسا وشيرفو.
وتتيح الاتفاقية تقديم المزيد من الطعام الفاخر في كوستا سميرالدا
وتضيف علامة تجارية جديدة إلى محفظة شركات سميرالدا القابضة
المتخصصة في قطاع المطاعم الفاخرة.
وسيكون مشروع سردينيا هو الفرع الثالث لمطعم لانجوستيريا في موقع
ترفيهي، بعد باراجي وسانت موريتز. (أنسامد).
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