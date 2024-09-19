نشأة التحالف الدولى للبيرة الحرفية وإيطاليا عضو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نشأة التحالف الدولى للبيرة الحرفية وإيطاليا عضو

19 سبتمبر 2024, 09:29

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - أنشأ مصنعو البيرة المستقلون تحالفاً دوليا للبيرة الحرفية في أوروبا يضم كافة الاتحادات التجارية الوطنية في كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبولندا وسويسرا وجمهورية التشيك.

ومن الداعين لهذا المشروع اتحاد يونيون بيرا الإيطالى وهو الرابطة الوطنية لمصانع الجعة الحرفية الصغيرة التي أنشئت عام 1999 .

وتؤكد مذكرة صادرة عن يونيون بيرا "يهدف التحالف إلى التصدي لتوحيد معايير البيرة ونشر ثقافة التخمير التي تتبعها كل دولة أوروبية".

وتشير المذكرة إلى أن أن أوروبا لديها تقاليد غنية تطورت على مر القرون وقد أدى التطور الأخير لمصانع البيرة الصغيرة اليدوية إلى انتشار مجموعة واسعة من تقاليد التخمير الإقليمية والتي تعد جزءاً من التراث الاوروبي المشترك يحركه صغار المنتجين لحمايته لأنه قادر على صنع أنواع فريدة من البيرة من أعلى مستويات الجودة لاعتمادها على مواد خام ثمينة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:22

إجلاء أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا

09:09

السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

17:36

إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين مارى جونيو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:22

إجلاء أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا

09:09

السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

17:36

إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين مارى جونيو