نشأة التحالف الدولى للبيرة الحرفية وإيطاليا عضو

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - أنشأ مصنعو البيرة المستقلون تحالفاً دوليا للبيرة الحرفية في أوروبا يضم كافة الاتحادات التجارية الوطنية في كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبولندا وسويسرا وجمهورية التشيك.ومن الداعين لهذا المشروع اتحاد يونيون بيرا الإيطالى وهو الرابطة الوطنية لمصانع الجعة الحرفية الصغيرة التي أنشئت عام 1999 .وتؤكد مذكرة صادرة عن يونيون بيرا "يهدف التحالف إلى التصدي لتوحيد معايير البيرة ونشر ثقافة التخمير التي تتبعها كل دولة أوروبية".وتشير المذكرة إلى أن أن أوروبا لديها تقاليد غنية تطورت على مر القرون وقد أدى التطور الأخير لمصانع البيرة الصغيرة اليدوية إلى انتشار مجموعة واسعة من تقاليد التخمير الإقليمية والتي تعد جزءاً من التراث الاوروبي المشترك يحركه صغار المنتجين لحمايته لأنه قادر على صنع أنواع فريدة من البيرة من أعلى مستويات الجودة لاعتمادها على مواد خام ثمينة. (أنسامد).

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