إكيسيلور لوكسوتيكا وميتا تطوران نظارات ذكية " راي بان"

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - أعلنت شركة النظارات الإيطالية الفرنسية إيسيلور لوكسوتيكا عن تمديد شراكتها مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا باتفاقية تعاون طويلة الأجل جديدة بموجبها سيعملان معًا على مدار العقد المقبل لتطوير جيل جديد من منتجات النظارات الذكية، وفقًا لما ذكرته إيسيلور لوكسوتيكا في بيان يوم الثلاثاء.وأشار البيان إلى أنه "من خلال التعاون بين الشركتين، الذي بدأ في عام 2019، تم بالفعل تطوير جيلين من النظارات الذكية تحت العلامة التجارية راي بان".وأضاف البيان أن النظارات أظهرت "إمكاناتها في الحياة اليومية".(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA