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دوكاتى هايبرموتارد 698 مونو.. موديل يركز على الاكسسوارات

17 سبتمبر 2024, 11:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - اعلنت شركة بورجو بانيالى منتجة الدراجة النارية الفاخرة دوكاتى سوبر كوادرو مونو، ضرورة التركيز على الاكسسوارات التي صممتها دوكاتى برفورمانس والتي يمكن من خلالها تشكيل موديل هايبرموتارد698 مونو حسب الرغبة.

يقدم كتالوج دوكاتى برفورمانس حلولاً لتعزيز روح الدراجة النارية الممتعة أو التي تشبه دراجات السباق ويمكن ركوبها عن طريق حجز رحلة تجريبية عبر موقع دوكاتى الإلكترونى.

وتنقسم الاكسسوارات إلى حزمة رياضية لأولئك الذين يرغبون فى إظهار تميز دراجاتهم النارية خلال سيرهم فى المدينة أو على الممرات الجبلية.

أهم ما يميز الحزمة هو كواتم الصوت المصنوعة بالتعاون مع تيرمينونى والتي حصلت على الموافقة على استخدامها على الطرق، وهي تحتوي على دعامات فولاذية سوداء وأغطية من الساتان، متصلة ببعضها البعض بواسطة أشرطة حمراء.

ويمكن إثراء تجهيزات السباق ببعض التفاصيل، بدءاً من مساند القدمين المجهزة بمزلق بلاستيكي خارجي لتسهيل الانزلاق على الأسفلت بزوايا ميل أعلى. (أنسامد).

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