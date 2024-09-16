مشاركة 650 علامة تجارية في معرض فييرا ميلانو للمجوهرات

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - يضم معرض فييرا ميلانو للمجوهرات أكثر من 650 علامة تجارية يأتى نصفها من 37 دولة أجنبية مختلفة ويقام في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر.وينقسم المعرض إلى ثلاثة أقسام لأكسسوارات الأزياء والملابس والمجوهرات.كما يضم المعرض قسمين يحكيان رؤية المستقبل من خلال عقول المواهب الشابة الأولى "رؤى" بإطلالتها الجديدة للأزياء وهو مخصص لأصحاب الرؤى الذين تعاونوا مع المخرجين المبدعين ومصممي الأزياء واضعين عبقريتهم في خدمة الموضة من خلال رحلة فى قلب المجوهرات بين مختلف المواد والأشكال والأساليب.اما القسم الثانى فهو "اتجاهات التصميم" وهو مساحة متعددة الوسائط مخصصة لتتبع المبادىء التوجيهية لمجوهرات الأزياء والاكسسوارات للعامين المقبلين مع إعطاء الأولوية للاستدامة وهو الموضوع الذى يأخذ أبعاداً محورية بشكل متزايد. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA