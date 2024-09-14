أورسو : يمكن الوصول إلى هدف مليون سيارة في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - صرح وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، أنه يمكن الوصول للهدف المتمثل في إنتاج مليون سيارة.وقال أورسو ردا على سؤال حول ما إذا كان الهدف قابل للتحقيق على الرغم من التباطؤ في القطاع، على هامش مؤتمر اقتصاد الفضاء : أعتقد أن هدف إنتاج مليون سيارة قابل للتحقيق.وأضاف : نحن نتحدث مع ستيلانتس ونعتقد أن هذا الأمر يجب أن يرتبط بسياسة صناعية أوسع نطاقا في مجال السيارات، تسمح لنا أيضاً بأن يكون لدينا في بلدنا، كما هو الحال في البلدان الأخرى المنتجة للسيارات، مصنع آخر على الأقل يمكنه المساهمة في استدامة النظام بأكمله.وتابع أدولفو أورسو : أعتقد أن الوقت قد حان لكي تقرر أوروبا معًا مسارًا جديدًا مستدامًا وأن تفعل ذلك بسرعة.وأشار : إن قضية قطاع السيارات لا تخص إيطاليا وحدها، ولا تتعلق بستيلانتس وحدها، بل تخص صناعة السيارات الأوروبية، والدليل على ذلك أنه حتى في ألمانيا، اضطرت شركة "فولكس فاغن" إلى الإعلان عن إغلاق مصنع لها. (أنسامد).

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