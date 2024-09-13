النسخة الثالثة من مهرجان أكتوبر في روما تبدأ الأسبوع المقبل

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - تنطلق النسخة الثالثة من مهرجان أكتوبر في روما في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر، ويتضمن مهرجان البيرة، الذي يتم تنظيمه في Città dell'Altra Economia، مع مشاركة أماكن تاريخية مختصة بتصنيع البيرة، بينها مدينة ميونخ الألمانية، المشهورة بالعديد من العلامات التجارية في هذا المجال.وستتضمن الفاعلية توفير 12 نقطة كبارات على مساحة تزيد عن 4 ألاف متر مربع، وستقدم 17 نوعا مختلفا من البيرة.وسيكون هناك العديد من الأكشاك المخصصة لأطعمة الشوارع النموذجية، حيث سيكون من الممكن شراء منتجات مثل ساق لحم الخنزير مع مخلل الملفوف والبطاطس، والنقانق، وشريحة وينر، والنقانق النباتية.ولأول مرة، سيتم تخصيص منطقة كاملة من المهرجان لترفيه الأطفال: بالإضافة إلى جولات الأطفال والكبار، يومي السبت والأحد، من الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، مع ورش مجانية للرسم وإعادة التدوير. وسيكون الدخول إلى مهرجان أكتوبر في روما مجانا. (أنسامد).

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