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حانات خالية من الكحول فى إيطاليا

12 سبتمبر 2024, 09:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - افتتحت فى إيطاليا حانات تقدم المشروبات غير الكحولية تحت شعار "المتعة الخالية من الكحول" وهى تقدم من البيرة إلى النبيذ والتونيك وعرفت باسم "الحانات الرصينة" وافتتحت آخر حانة من هذا النوع فى تورينو.

كما تقوم محلات السوبر ماركت بتوسيع رفوفها المخصصة للمشروبات الغازية والنبيذ بدون كحول.

وقد قبل رواد الاعمال والسقاة الشجعان تحدى تقديم المزيد من المشروبات الخالية من الكحول والنبيذ الفوار والبيرة والكوكتيلات والمقبلات لتأكيد زيادة التواصل الاجتماعى بين الرواد بدون كحول تلبية للطلب المتزايد من اولئك الذين لا يشربون الكحوليات بسبب المعتقدات الدينية والأمراض المزمنة أو لأسباب شخصية أخرى وكمسالة ضمير لأصحاب الحانات أنفسهم الذين يشعرون بالذنب لتقديم مشروبات مضرة بصحتهم حيث يتصدر الكحول قائمة المواد السامة إلى جانب التدخين.

وفي تورينو أيضاً، افتتح رجل الأعمال دافيدي بياسترا مؤخرا، حانة "خالية من الكحول". يقدم كوكتيلات بديلة للمشروبات الروحية الكلاسيكية. (أنسامد).

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