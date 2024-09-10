نوميسما : سوق النبيذ بطيء لكن هناك علامات انتعاش

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أعلن مرصد النبيذ الإيطالى "نوميسما" انخفاض الطلبيات المطاعم على النبيذ الفوار فى النصف الأول من العام الحالى.ويظهر التحليل الذي أجرته نوميسما انخفاضاً في الحجم بنسبة 3 % تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 مقابل نمو أقل بقليل من 1% فى القيمة.ويؤكد التقرير انخفاض الكميات المباعة المشتركة بين جميع أشكال التوزيع ولكن ليس فى الفئات المختلفة بالنسبة للنبيذ الساكن والفوار وانخفاضاً أكبر فى التجارة الإلكترونية.ويشير التقرير إلى بعض علامات الانتعاش فى الأسواق الخارجية، ففي حين أنه عند علامة نصف العام في النصف الأول من عام 2024، لا تزال واردات النبيذ التراكمية في الأسواق العالمية الرئيسية الاثني عشر، والتي تمثل أكثر من 60% من مشتريات النبيذ العالمية من حيث القيمة، في المنطقة السلبية (-4%)، إلا أنه حدث تحسن مقارنة بالرقم التراكمي للربع الأول (عندما كان الانخفاض -9%) كان أداء واردات النبيذ من إيطاليا أفضل من الاتجاه العام.ومقارنةً بنفس الأشهر الستة من عام 2023، كانت مشتريات النبيذ الإيطالي من حيث القيمة إيجابية في الولايات المتحدة (+5.7%) والمملكة المتحدة (+4.7%) وكندا (+1.3%) والبرازيل، بينما كانت تعاني في ألمانيا (-9%) وفي الدول الآسيوية (اليابان والصين وكوريا الجنوبية). (أنسامد).

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