داسيا تشارك في معرض تورينو للسيارات بأحدث ابتكاراتها

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - تشارك شركة داسيا لتصنيع السيارات في معرض تورينو للسيارات، المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر في ساحة كاستيلو، وستقدم أحدث ابتكاراتها التي طال انتظارها لعام 2024، وهي دستر وسبرينج الجديدتان وهي سيارة كهربائية 100%.تمثل سيارة داسيا سبرينج الجديدة تطوراً عميقاً لمفهوم داسيا للتنقل الحضري.كما تعد نموذجا يجسد بشكل مثالي الخصائص التي يجب أن تتمتع بها السيارة المصممة للمدينة وللاستخدام في الضواحي.وتتميز بأبعاد مدمجة، وخفة الحركة بفضل نصف قطر الدوران المحدود للغاية، ومساحة كافية لاستيعاب الركاب والأمتعة بشكل مريح، بالإضافة إلى نظام دفع كهربائي 100% يسمح بالوصول إلى وسط المدينة ويقلل من تكاليف التشغيل.وتمثل حلا تقنيا، حيث لا تلجأ إلى بطارية كبيرة بشكل مبالغ فيه لتقديم الاستقلالية التي يبحث عنها العملاء في هذا النوع من المنتجات. وقد أصبح هذا ممكنًا أيضًا بفضل خفة السيارة، حيث يبلغ وزنها أقل من طن.سيكون وجود داسيا في تورينو فرصة أخرى لتوعية الجمهور الإيطالي بالتطور القوي الذي تشهده العلامة التجارية في السنوات الأخيرة، حيث تقدم حلول ومنتجات تنقل جديدة تتماشى مع المتطلبات الحالية من حيث الوقود والتقنيات والجودة والموثوقية. (أنسامد).

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