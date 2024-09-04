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نوتيلا: 60 عاماً وإنتاج نسخة نباتية جديدة

04 سبتمبر 2024, 10:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تحتفل شركة نوتيلا الإيطالية للشوكولاتة الفاخرة بمرور 60 عاماً على تأسيسها بإنتاج نسخة جديدة نباتية ويتم تمييزها بالغطاء الأخضر.

وبفضل هذا المنتج النباتى تدخل فيريرو سوق المنتجات النباتية بهدف تقديم تجربة لأولئك الذين يفضلون الأطعمة النباتية الخالية من اللاكتوز بحكم الضرورة أو التفضيل.

وقد بدأ تصميم خط الإنتاج المخصص لنوتيلا النباتية الخالية من اللاكتوز فى يناير 2023.

وبدأ الإنتاج الصناعى فعلياً فى الأول من يونيو 2024 أى بعد حوالى 18 شهراً من بدء العمل وسيتم التوزيع اعتباراً من سبتمبر فى قنوات البيع بالتجزئة على نطاق واسع فى إيطاليا وفرنسا وبلجيكا فى عبوات تزن 350 جرام.

وستصل إلى الأسواق الأوروبية الأخرى فى عام 2025 وكل مكوناتها من أصل نباتى وتضم الحمص وشراب الأرز كبديل للالبان.

ويتم إنتاج نوتيلا الجديدة فى إيطاليا مصنع سانت أنجيلو دى لومباردى فى مقاطعة أفيلينو. (أنسامد).

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