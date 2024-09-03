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أليساندريا-أستي تستعد لمهرجان النبيذ "دوجا دور"

03 سبتمبر 2024, 09:24

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - تقام نسخة 2024 من مهرجان النبيذ "دوجا دور" الذي تدعمه غرفة تجارة أليساندريا أستي فى الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر من خلال وكالتها الخاصة بالتعاون مع العديد من الشركاء.

ويعد هذا الحدث أحد أكثر الأحداث التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر منذ 50 عاماً حيث سيتم تنشيط المركز التاريخي لمدينة أستي لمدة 10 أيام من خلال الندوات وحلقات التذوق والدروس والاجتماعات والفعاليات الفنية والموسيقية والترفيهية.

ويقول رئيس غرفة تجارة أليساندريا أستى بولو كوسيكا إن إيطاليا تشكل تراثاً لا يقدر بثمن وإنها حارسة تقاليد زراعة النبيذ التي تعود إلى آلاف السنين وإن عمليات صناعة النبيذ متجذرة بعمق فى ثقافتها وإنه من الضروري حماية هذا التراث والترويج لسياحة النبيذ والطعام عالي الجودة والتي يمكن أن تكون القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية فى المنطقة. (أنسامد).

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