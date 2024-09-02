دوموري للشوكولاتة الفاخرة تفوز بجائزة "سماو" للابتكار

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - حصلت شركة "دوموري إس بي إيه" ، وهي شركة إيطالية لإنتاج الشوكولاتة عالية الجودة تابعة للشركة القابضة بولو ديل جوستو، على جائزة "سماو" 2024 للابتكار، والتي تُمنح للشركات والإدارات والهيئات التي تتميز باعتماد الحلول المبتكرة.فازت شركة دوموري بالجائزة عن مشروع لتحسين المدفوعات لسلسلة التوريد، والذي تم تطويره مع شركة التكنولوجيا المالية PlusAdvance.جاء هذا المشروع من الحاجة إلى إدارة المدفوعات لموردي المواد الخام بكفاءة، وهو قطاع تأثر بشدة بالتقلبات الأخيرة في سوق الكاكاو.بفضل الحلول التكنولوجية التي أتاحتها شركة PlusAdvance، أصبح بإمكان دوموري سداد المدفوعات للموردين سواء الإيطاليين أو الأجانب، باستخدام بطاقات الائتمان، مع تحويل المدفوعات تلقائيًا إلى تحويلات مصرفية.على وجه الخصوص، في الفترة التي يتطلب فيها دفع 80-90% من المبلغ المطلوب للموردين وقت الطلب، فإن التطبيق يوفر لشركة دوموري إمكانية تأجيل المدفوعات، مع ضمان الاستمرارية في توريد الكاكاو.وصرح جيان لوكا سكاتينا، مدير المشاريع الخاصة في دوموري : حتى الأعمال التجارية التقليدية مثل الشوكولاتة تحتاج إلى الابتكار، مضيفا : لهذا السبب اخترنا اعتماد حلول التكنولوجيا المالية لتحسين عملية الشراء والمدفوعات. (أنسامد).

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