دوموري للشوكولاتة الفاخرة تفوز بجائزة "سماو" للابتكار

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

دوموري للشوكولاتة الفاخرة تفوز بجائزة "سماو" للابتكار

02 سبتمبر 2024, 08:05

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - حصلت شركة "دوموري إس بي إيه" ، وهي شركة إيطالية لإنتاج الشوكولاتة عالية الجودة تابعة للشركة القابضة بولو ديل جوستو، على جائزة "سماو" 2024 للابتكار، والتي تُمنح للشركات والإدارات والهيئات التي تتميز باعتماد الحلول المبتكرة.

فازت شركة دوموري بالجائزة عن مشروع لتحسين المدفوعات لسلسلة التوريد، والذي تم تطويره مع شركة التكنولوجيا المالية PlusAdvance.

جاء هذا المشروع من الحاجة إلى إدارة المدفوعات لموردي المواد الخام بكفاءة، وهو قطاع تأثر بشدة بالتقلبات الأخيرة في سوق الكاكاو.

بفضل الحلول التكنولوجية التي أتاحتها شركة PlusAdvance، أصبح بإمكان دوموري سداد المدفوعات للموردين سواء الإيطاليين أو الأجانب، باستخدام بطاقات الائتمان، مع تحويل المدفوعات تلقائيًا إلى تحويلات مصرفية.

على وجه الخصوص، في الفترة التي يتطلب فيها دفع 80-90% من المبلغ المطلوب للموردين وقت الطلب، فإن التطبيق يوفر لشركة دوموري إمكانية تأجيل المدفوعات، مع ضمان الاستمرارية في توريد الكاكاو.

وصرح جيان لوكا سكاتينا، مدير المشاريع الخاصة في دوموري : حتى الأعمال التجارية التقليدية مثل الشوكولاتة تحتاج إلى الابتكار، مضيفا : لهذا السبب اخترنا اعتماد حلول التكنولوجيا المالية لتحسين عملية الشراء والمدفوعات. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:15

إيطاليا : 120 مهاجرا يصلون إلى لامبيدوزا

07:49

فوز شارل لوكلير سائق فيراري بجائزة إيطاليا الكبرى

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:15

إيطاليا : 120 مهاجرا يصلون إلى لامبيدوزا

07:49

فوز شارل لوكلير سائق فيراري بجائزة إيطاليا الكبرى