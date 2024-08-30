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"مهرجان البيتزا الإيطالية" في ميونخ فرصة "للمذاق الإيطالي"

مبادرة يدعمها شخصيتان بارزتان في إيطاليا

30 أغسطس 2024, 09:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - تستضيف مدينة ميونخ الألمانية مهرجان البيتزا الأوروبي 2024، في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر وهو استعراض للمذاق والتقاليد الإيطالية: وسيكون نجوم الحدث أفضل مطاعم البيتزا الإيطالية في ميونخ.

وسيدعم هذه المبادرة شخصيتان رائدتان في عالم البيتزا: لوسيانو سوربيلو، سفير بيتزا نابولي في إيطاليا والعالم لمنطقة كامبانيا، وفيتو موناكو، بطل البيتزا العالمي، اللذان سيقدمان خبرتهما وشغفهما لإثراء المهرجان بعروض تذوق لا يمكن تفويتها.

غير أن المهرجان لن يكون فرصة لتذوق البيتزا الممتازة فقط: فبالإضافة إلى مطاعم البيتزا الثمانية المشاركة، سيكون من الممكن زيارة حانتين ومنطقة للأطفال مع ورش عمل تعليمية للأطفال، ومنطقة لكبار الشخصيات للراغبين في تجربة الحدث بطريقة حصرية.

سيتم تعزيز التميز الإيطالي بشكل أكبر بفضل دعم القنصلية العامة للجمهورية الإيطالية في ميونخ ومنطقة كامبانيا التي ستساعد على نشر المأكولات والمشروبات الإيطالية الجيدة من خلال أجنحة المؤسسات للشركات الإيطالية. (أنسامد).

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