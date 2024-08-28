معرض "مغنيات وعرابات" على هامش مهرجان البندقية السينمائى

ويهدف المعرض إلى عرض تاريخ السينما الإيطالية من خلال صور ثمان مغنيات عظيمات تجسدهن ممثلات معاصرات ترتدين ملابس من أهم دور الأزياء فى إيطاليا لإعلاء قيمة شعار " صنع فى إيطاليا" .
والفنانات هن: سيلفانا مانجانو وصوفيا لورين وسونيا بيرجاماسكو وستيفانيا ساندريللى وكلوديا كاردينالى وفيرنا ليسى وماريانجيلا ميلاتو ومونيكا فيتى .
ويهدف هذا المشروع إلى إخبار العالم بالقصص الإيطالية الاستثنائية التي التقطتها عدسة الكاميرا لبعض نجوم الشاشة الكبيرة في الأمس واليوم. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA