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معرض "مغنيات وعرابات" على هامش مهرجان البندقية السينمائى

28 أغسطس 2024, 10:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - يقام فى الفترة من 28 اغسطس إلى 7 سبتمبر معرض "مغنيات وعرابات" فى قاعة إكسليسيور بمناسبة الدورة 81 لمهرجان البندقية السينمائى وينظمه وزارة الثقافة الإيطالية بالتعاون مع أرشيف لوتشى سينيكيتا.

ويهدف المعرض إلى عرض تاريخ السينما الإيطالية من خلال صور ثمان مغنيات عظيمات تجسدهن ممثلات معاصرات ترتدين ملابس من أهم دور الأزياء فى إيطاليا لإعلاء قيمة شعار " صنع فى إيطاليا" .

والفنانات هن: سيلفانا مانجانو وصوفيا لورين وسونيا بيرجاماسكو وستيفانيا ساندريللى وكلوديا كاردينالى وفيرنا ليسى وماريانجيلا ميلاتو ومونيكا فيتى .

ويهدف هذا المشروع إلى إخبار العالم بالقصص الإيطالية الاستثنائية التي التقطتها عدسة الكاميرا لبعض نجوم الشاشة الكبيرة في الأمس واليوم. (أنسامد).

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