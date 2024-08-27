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معارض الخريف العظيمة فى إيطاليا

27 أغسطس 2024, 10:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تقدم معارض الخريف فى إيطاليا كالعادة أعمال أعظم الفنانين من مونيه إلىى رينوار وديلاكروا إلى جانب اللغات المتغيرة للسريالية وتأثيرها فى إيطاليا وكذلك معرض ليجابو .

ومن بين الفعاليات معرض "الصرخة الداخلية" من 14 سبتمبر إلى 26 يناير فى قصر ريالى ويضم 100 عمل يعود بها ادجار مونش الى ميلانو وقد تمت استعارتها بشكل استثنائى من متحف مونش فى أوسلو .

ويقام معرض وسائل ولغات السيريالية من 14 سبتمبر إلى 15 ديسمبر فى مؤسسة ماجنانى روكا بعنوان "السريالية وإيطاليا" ويضم 150 عمل لسلفادور دالى وريتيه ماجريت وماكس إرنست وجوان ميرو وغيرهم من الفنانين البارزين.

وفى بولونيا تسود اللوحات الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية والصور الذاتية مع أكثر من 100 عمل لأنطونيو ليجابو فى قصر ألبير جاتى فى كولونيا من 21 سبتمبر إلى 30 مارس.

ويقام معرض "الحدود"من تيرنر إلى مونيه وهوبر"من 11 أكتوبلا إلى 12 أبريل فى فيلا مانين ويضم 100 عمل من المتاحف الأوروبية والأمريكية بالاضافة إلى المقتنيات الخاصة ويناقش فلسفة الحدود.

وفى المعرض الوطنى فى أومبريا يقام فى الفترة من 25 أكتوير إلى 19 يناير معرضاً بعنوان" العصر الذهبي.. الروائع الذهيسة للمعرض الوطنى فى أومبريا تلتقى بالفن المعاصر" .

كما يقام في متحف ديجلي إنوسينتي بفلورنسا ابتداءً من 22 نوفمبر معرض "الانطباعيون في نورماندي"، أكثر من 70 عملاً لمونيه وبونار وبودين وكوروت وكوربيه وفيلون ورينوار ودياكروا وغيرهم.

ويركّز المعرض الذي يستمر حتى 4 مايو على الجاذبية الخاصة التي تتمتع بها المناظر الطبيعية في نورماندي لدى الرسامين الانطباعيين .

ويقام من 1 ديسمبر إلى 2 يونيو في متحف آرا باسيس في روما، أول معرض كبير لفرانكو فونتانا، والذي تم تصميمه ليحدد مسيرته الفنية بأكملها: يتضمن المعرض العديد من أعمال المصور الفوتوغرافي من مودينا، والتي تم اختيارها من أرشيفه الواسع، مستعرضاً أكثر من 60 عاماً من حياته وعمله. (أنسامد).

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