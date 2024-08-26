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اتحاد نبيذ كيانتي : حصاد عام 2024 بجودة ممتازة

26 أغسطس 2024, 09:09

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - صرح جيوفاني بوزي رئيس اتحاد نبيذ كيانتي، أن حصاد عام 2024 ذو جودة ممتازة، منوها أن حصاد العام الجاري لن يكون وفيرا كما كان يتوقع البعض.

وأضاف : لن نصل إلى أعلى مستويات الإنتاج، لكن النبيذ ذو جودة ممتازة، منوها : في الأشهر الأخيرة، واجهت مزارع الكروم مرض البياض الدقيقي، وهو فطر يظهر في المرحلة الأولى من الغطاء النباتي، ويدمر المحصول.

وتابع جيوفاني بوزي أن الهجمات العديدة للبياض الدقيقي التي حدثت في شهري مايو ويونيو تسببت في انخفاض الإنتاج، مؤكدا : لكن لحسن الحظ، فإن الفطر لا يؤثر على جودة العنب، وبالتالي لا يؤثر على جودة النبيذ، الذي سيكون ممتازًا.

وأوضح أنه تم تقديم موعد الحصاد في بعض المناطق التي كانت تعاني فيها النباتات من نقص المياه وكانت العناقيد تعاني من الجفاف الشديد، ولكن هذا ليس هو الحال في كيانتي.

ولفت إلى أن المخزون يصل إلى نحو مليون هكتولتر، وذلك تماشيا مع مستويات الأعوام الأخرى.

وأردف قائلا إن المشكلة الحقيقية ليست في المخزونات، بل في حقيقة أن الاستهلاك آخذ في التناقص: إذا لم يتم تنفيذ السياسات اللازمة لاستعادة القوة الشرائية، فلن ترتفع المبيعات. (أنسامد).

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