باجاني تشارك في يوم ميناردي التاريخي بأربع سيارات خارقة

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أعلنت شركة باجاني الإيطالية للسيارات الرياضية الفارهة، المشاركة في النسخة الثامنة من فاعلية "يوم ميناردي التاريخي" المقرر إقامتها يومي 24 و25 أغسطس الجاري.ومن المتوقع أن تشارك باجاني بأربع سيارات خارقة في هذه الفاعلية التي ستقام في حلبة إنزو ودينو فيراري الدولية في إيمولا.على وجه التحديد، سيتم عرض سيارتي زوندا S وزوندا F، وكلاهما سجلا أرقامًا قياسية على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة. جاءت سيارة زوندا S بكسوة مونت كارلو الرمادية وجلد الكونياك والجزء الداخلي من جلد النوبوك. وفي عام 2002، سجلت زمن دورة قدره 7:44 دقيقة، لتسجل رقما قياسيا جديدا على حلبة نوردشلايف.أما السيارة الثانية زوندا F كوبيه، تمكنت في عام 2007 من تسجيل زمن قدره 7.27.82. ومن بين السيارات المعروضة في النسخة الثامنة من يوم ميناردي التاريخي سيكون هناك سيارة يوتوبيا، والتي تمثل النموذج الثالث في تاريخ باجاني المصنوعة من مواد أكثر تطورا.كما تشهد الفاعلية مشاركة سيارة هوايرا رودستر BC، التي حققت في 4 سبتمبر 2020 رقما قياسيا عالميا جديدا مع زمن قدره 2.23.081 في حلبة سبا فرانكورشان. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA