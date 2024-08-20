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الحياة على الطريقة الإيطالية حلم أثرياء العالم

20 أغسطس 2024, 08:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - لم تعد الرحلات على متن اليخوت الضخمة الفاخرة تثير شغف الأثرياء فى العالم لكن إيطاليا هى التى تستحوذ على اهتمام السياح الاثرياء الباحثبن عن الاماكن المتميزة والتجارب الفريدة للحلم الإيطالى.

كانت إيطاليا هذا العام المكان المفضل لقضاء العطلات للأثرياء مثل جيف بيزوس وبيل جيتس وبرنارد ارنو ومارك زوكينبرج وليوناردو دى كابريو وجينيفر لوبيز .

وقد سجل سوق البحث هذا العام زيادة كبيرة تتعلق بالزيارات الثقافية الليلية وكانت حفريات بومبى على رأس القائمة والبحث عن الوصفات المنزلية للمأكولات لاستعادة تقاليد الماضى والشغف بالمزارع البيئية والتجول لالتقاط التوت والأزهار والأعشاب الصالحة للأكل .

وجاءت سردينيا ومياهها الصافية على رأس الأماكن المطلوبة وريفييرا دى ليفانتى فى ليجوريا ثم توسكانا وفلورنسا وبيزا موطن المتاحف والمعالم الأثرية .

وتأتى أيضاً سيينا وسان جيمينيانو وريف توسكانا وتشيانتى دائمة الخضرة من بين الأماكن المطلوبة بالاضافة إلى دورسيا وهى مناطق مرجعية لتجربة النبيذ والطعام والزيت والجبن البيكورينو .

كما تحظى القوارب الخاصة لاستكشاف السواحل والبحيرات الإيطالية بشعبية كبيرة، وأحياناً بنسخة عتيقة، مع قوارب صنعت تاريخ التصميم البحري، مثل ريفا وكرانشي. (أنسامد).

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